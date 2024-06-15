Атака на аеродром у Морозовську. Буданов стверджує: Були задіяні щонайменше 70 дронів
Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов виданню The War Zone.
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Видання зазначило – хоча атака, схоже, завдала певної шкоди, її повна міра наразі незрозуміла. На малій відстані від ангара, на пероні видніється невеликий кратер і сліди пожежі.
Журналісти стверджують – важко сказати, чи був пошкоджений якийсь борт, але саме тут зазвичай паркуються кілька реактивних літаків. Російські джерела визнали напад, але розійшлися в оцінках.
Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.
- У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.
- Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.
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