Атака на аеродром у Морозовську. Буданов стверджує: Були задіяні щонайменше 70 дронів

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов виданню The War Zone.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Видання зазначило – хоча атака, схоже, завдала певної шкоди, її повна міра наразі незрозуміла. На малій відстані від ангара, на пероні видніється невеликий кратер і сліди пожежі.

Журналісти стверджують – важко сказати, чи був пошкоджений якийсь борт, але саме тут зазвичай паркуються кілька реактивних літаків. Російські джерела визнали напад, але розійшлися в оцінках.

На цих знімках до (внизу) і після видно пошкодження перону на аеродромі в Морозовську, спричинені українськими безпілотниками (Фото: The War Zone)

Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Читайте також: ГУР підтвердило пошкодження одразу двох російських Су-57 за 600 км від кордону