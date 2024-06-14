РФ атакували дрони: у Воронезькій області пошкоджено резервуари з паливом, у Ростовській – пожежа
У Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, стверджує – атакували українські дрони. Також заявляли про вибухи у Ростовській області.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
За попередньою інформацією Гусєва, "кілька дронів незначно пошкодили резервуари з паливом".
За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих.
Окрім цього, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО нібито успішно відбили масову атаку дронів на території регіону.
"Дрони знищено в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються", — написав він.
LIGA.net звернулася до українських спецслужб щодо цих заяв.
- У ніч проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували російський Волгоградський нафтопереробний завод.
- У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.
- Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух в районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.
Читайте також: Роснєфть просить Кремль компенсувати витрати на захист НПЗ від дронів