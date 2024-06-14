РФ атакували дрони: у Воронезькій області пошкоджено резервуари з паливом, у Ростовській – пожежа

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, стверджує – атакували українські дрони. Також заявляли про вибухи у Ростовській області.

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За попередньою інформацією Гусєва, "кілька дронів незначно пошкодили резервуари з паливом".

За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих.

Окрім цього, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО нібито успішно відбили масову атаку дронів на території регіону.

"Дрони знищено в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються", — написав він.

LIGA.net звернулася до українських спецслужб щодо цих заяв.

У ніч проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували російський Волгоградський нафтопереробний завод.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух в районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

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