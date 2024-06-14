РФ атаковали дроны: в Воронежской области задеты хранилища топлива, в Ростовской – пожар

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Лискинском районе Воронежской области России повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, утверждает – атаковали украинские дроны. Также заявляли о взрывах в Ростовской области.

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По предварительной информации Гусева, "несколько дронов незначительно повредили резервуары с топливом".

По его словам, обошлось без возгорания и пострадавших.

Кроме этого, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку дронов на территории региона.

"Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", – написал он.

LIGA.net обратилась в украинские спецслужбы по поводу этих заявлений.

В ночь на 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали российский Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Затем министерство по чрезвычайным ситуациям страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

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