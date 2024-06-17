Дрони ГУР атакували військові об'єкти у трьох областях Росії – джерело

Фото: ГУР

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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За даними співбесідника, йдеться про удари по Бєлгородській, Воронезькій і Липецькій областях.

Він зазначив, що серед іншого ціллю дронів став Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод — обидва підприємства використовуються окупантами у військових цілях.

Комбінат виробляє кокс, чавун, сталь і металопрокат. Зокрема, підприємство дає 20% переробного чавуну у Росії.

Відстань від України до Липецька – близько 300 км.

У районі комбінату та заводу місцеві жителі чули звуки вибухів, а також роботу протиповітряної оборони РФ. Також про загрозу повідомляли губернатори загарбників у Липецькій і Воронезькій областях.

А вже близько 3:00 за місцевим часом (такий же, як за Києвом) місцеві заявили про вибухи над територією Воронезької області.

Загалом, інформація про наслідки атаки уточнюються, підсумував співрозмовник.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Начальник ГУР Буданов повідомив, що Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську.

Наслідки удару уточнюються, але на супутникових знімках видно сліди уражень на летовищі.

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