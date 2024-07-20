У Росії скаржаться на атаку безпілотників на Ростовську область – відео
У Росії заявили про те, що у ніч проти 20 липня Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила протиповітряна оборона. Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.
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За його словами, на півночі Ростовської області силами ППО було нібито знищено понад 10 безпілотників.
Також він заявив, що загалом вночі сили російської ППО нібито перехопили та знищили у Ростовській області 26 безпілотників. Внаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків дронів виїхали аварійні служби, додав він.
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