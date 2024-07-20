В России жалуются на атаку беспилотников на Ростовскую область

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России заявили о том, что в ночь на 20 июля Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, на севере Ростовской области силами ПВО было якобы уничтожено более десяти беспилотников.

Также он заявил, что всего ночью силы российского ПВО якобы перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 беспилотников. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков дронов выехали аварийные службы, добавил он.