В России заявляют о массированной атаке дронов на Белгородскую область – видео

Губернатор области заявлял о выбитых окнах и пострадавших

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.

Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что при налете пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.

По словам Гладкова, в Шебекино в результате обстрела якобы сгорело одно из административных зданий.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.

Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня.

Ночью на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России.

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