В России заявляют о массированной атаке дронов на Белгородскую область – видео
В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.
Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что при налете пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.
По словам Гладкова, в Шебекино в результате обстрела якобы сгорело одно из административных зданий.
- В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.
- Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.
- Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня.
- Ночью на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России.
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