РФ заявляет об атаке дронами на Каменск-Шахтинский: город в 40 км от Луганской области

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Ночью на 15 июня беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский в Ростовской области России. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев.

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Голубев утверждает – около 04:00 противовоздушная оборона уничтожила несколько беспилотников, обломки сбитых дронов якобы упали на территорию промплощадки.

"По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет", – сообщил он.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, которые наносят удары по Украине.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 87 дронов над территорией РФ и оккупированного Крыма той ночью, они заявляли о том, что в Ростовской области якобы было сбито не менее 70 дронов.

Глава ГУР Буданов утверждает – Силы обороны использовали не менее 70 беспилотников для атаки на аэродром Морозовска в России 14 июня.

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