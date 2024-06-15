РФ заявляє про атаку дронами на Каменськ-Шахтинський: місто за 40 км від Луганської області
Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.
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Голубєв стверджує – близько 04:00 протиповітряна оборона знищила кілька безпілотників, уламки збитих дронів нібито впали на територію проммайданчика.
"За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає", — повідомив він.
- У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.
- Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.
- Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.
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