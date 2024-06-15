РФ заявляє про атаку дронами на Каменськ-Шахтинський: місто за 40 км від Луганської області

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

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Голубєв стверджує – близько 04:00 протиповітряна оборона знищила кілька безпілотників, уламки збитих дронів нібито впали на територію проммайданчика.

"За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає", — повідомив він.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.

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