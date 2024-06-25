У Росії заявляють про масовану атаку дронів на Бєлгородську область – відео

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.

Він стверджував, що системи ППО нібито збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також він зазначав, що під час нальоту нібито постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.

За словами Гладкова, в Шебекіно в результаті обстрілу нібито згоріла одна з адміністративних будівель.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та окупованого Криму тієї ночі, вони заявляли про те, що в Ростовській області начебто було збито щонайменше 70 дронів.

Очільник ГУР Буданов стверджує – Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську в Росії 14 червня.

Вночі проти 15 червня безпілотники атакували Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.

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