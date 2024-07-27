РФ жаловалась на атаку дронов на Рязань и взрывы возле Дягилево, где дислоцируются Ту-22М3

В Минобороны РФ заявляли, что над территорией Рязанской области ПВО вроде бы сбила семь дронов

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России жаловались на взрывы в Рязанской области в ночь на 27 июля. Местные жители сообщали о работе российской ПВО в районе НПЗ и возле военного аэродрома Дягилево. В Министерстве обороны РФ заявляли об уничтоженных дронах над регионом.

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Telegram-канал Astra сообщил, что жители утверждают – беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому Дягилево.

В Минобороны России отчитались о том, что за ночь средства противовоздушной обороны вроде бы перехватили и уничтожили:

→ семь дронов над Курской областью;

→ три – над Белгородской областью;

→ два – над Ростовской областью;

→ один – над Брянской областью;

→ один – над Липецкой областью;

→ семь – над Рязанской областью.

Пострадавших и ущерба нет, заявил губернатор Рязани Павел Малков.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

СПРАВКА. Дягилево – авиабаза в Рязани, где Россия дислоцирует самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26 и заправщики Ил-78. Рядом с авиабазой расположен 360 авиационный ремонтный завод. Дягилево – авиабаза в Рязани, где Россия дислоцирует самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26 и заправщики Ил-78. Рядом с авиабазой расположен 360 авиационный ремонтный завод. Мониторинговые Telegram-каналы заявляли, что три борта Ту-22 сели на Дягилево после последнего вылета 25 июля.

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.

На нефтебазе в Ростовской области в ночь на 13 июля начался масштабный пожар.

В России заявили о том, что в ночь на 20 июля Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила противовоздушная оборона.

Ресурсы российской военной пропаганды заявили, что в ночь на 22 июля со стороны нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы.

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