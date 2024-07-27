РФ жаловалась на атаку дронов на Рязань и взрывы возле Дягилево, где дислоцируются Ту-22М3
В России жаловались на взрывы в Рязанской области в ночь на 27 июля. Местные жители сообщали о работе российской ПВО в районе НПЗ и возле военного аэродрома Дягилево. В Министерстве обороны РФ заявляли об уничтоженных дронах над регионом.
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Telegram-канал Astra сообщил, что жители утверждают – беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому Дягилево.
В Минобороны России отчитались о том, что за ночь средства противовоздушной обороны вроде бы перехватили и уничтожили:
→ семь дронов над Курской областью;
→ три – над Белгородской областью;
→ два – над Ростовской областью;
→ один – над Брянской областью;
→ один – над Липецкой областью;
→ семь – над Рязанской областью.
Пострадавших и ущерба нет, заявил губернатор Рязани Павел Малков.
Мониторинговые Telegram-каналы заявляли, что три борта Ту-22 сели на Дягилево после последнего вылета 25 июля.
- В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.
- На нефтебазе в Ростовской области в ночь на 13 июля начался масштабный пожар.
- В России заявили о том, что в ночь на 20 июля Ростовскую область атаковали 26 беспилотников, которые якобы сбила противовоздушная оборона.
- Ресурсы российской военной пропаганды заявили, что в ночь на 22 июля со стороны нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы.
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