Ночью со стороны НПЗ в Туапсе раздавались взрывы. Пропаганда врага публикует видео

Туапсинский НПЗ уже был поврежден дронами СБУ в начале 2024 года

Туапсе (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Ресурсы российской военной пропаганды заявили, что в ночь на 22 июля со стороны нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе Краснодарского края РФ раздались взрывы.

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Местные жители заявили пропагандистам, что слышали со стороны НПЗ около пяти взрывов, прогремевших ориентировочно в 03:30.

Туапсинские власти утверждают, что с 03:17 до 04:20 в районе города система противовоздушной обороны якобы поразила восемь беспилотников. В то же время из опубликованного россиянами видео видно, что по крайней мере один из дронов попал в цель.

СПРАВКА Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн. тонн нефти в год. Он производит лигроин (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн. тонн нефти в год. Он производит лигроин (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он был целью для украинских дронов в начале 2024 года.

По информации LIGA.net, удар по Туапсе в ночь на 25 января 2024 года был спецоперацией СБУ. После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, где происходит разделение нефти на основные фракции (бензиновую, керосиновую, соляровую). Завод смог возобновить работу только через три месяца – в конце апреля.

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