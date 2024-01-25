В Туапсе российского Краснодарского края в ночь на 25 января горела нефтебаза. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, которые контролирует Кремль.

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Россияне заявляют, что ночью был пожар на нефтебазе вблизи нефтеперерабатывающего завода "Роснефти".

Оккупанты заявляют, что причиной возгорания стала якобы атака беспилотников.

Внимание. На видео слышна ненормативная лексика.

18 января Россия впервые заявила об атаке беспилотников в Ленинградской области. Это самая северная и самая отдаленная от Украины точка, куда якобы долетали дроны. Тогда объектом атаки россияне назвали Петербургский нефтяной терминал, расположенный в пределах Санкт-Петербурга.

В Брянской области РФ утром 19 января прогремели взрывы, российское министерство обороны отчиталось о якобы сбивании беспилотника. В то же время местные Telegram-каналы распространили видео, на котором видно пожар на нефтебазе.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили об атаке дронов.

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