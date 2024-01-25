У Туапсе російського Краснодарського краю в ніч проти 25 січня горіла нафтобаза. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, які контролює Кремль.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росіяни заявляють, що вночі була пожежа на нафтобазі поблизу нафтопереробного заводу Роснєфті.

Окупанти заявляють, що причиною займання стала нібито атака безпілотників.

Увага. На відео чути ненормативну лексику.

18 січня Росія вперше заявила про атаку безпілотників у Ленінградській області. Це найпівнічніша і найвіддаленіша від України точка, куди нібито долітали дрони. Тоді об'єктом атаки росіяни назвали Петербурзький нафтовий термінал, розташований у межах Санкт-Петербурга.

У Брянській області РФ вранці 19 січня прогриміли вибухи, російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збивання безпілотника. Водночас місцеві Telegram-канали розповсюдили відео, на якому видно пожежу на нафтобазі.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" людина серед російських окупантів.

У ніч на 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про атаку дронів.

Також читайте: Спецоперація СБУ. На НПЗ біля Санкт-Петербурга стався вибух: що відомо