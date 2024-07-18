Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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В этой операции СБУ сотрудничала с Военно-морскими силами, подчеркнул собеседник.

Так, прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.

"Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", – сказал собеседник.

По его данным, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

→ ⁠штаб с пунктом управления;

→ ⁠склад боеприпасов и техники;

→ электроподстанция;

→ технические сооружения;

→ ⁠огневые позиции врага.

В ночь на 9 июля беспилотники СБУ и ГУР атаковали военный аэродром в Астраханской области, электроподстанцию в Ростовской и нефтебазу в Волгоградской области.

В ночь на 13 июля дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу, на территории которой хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12 500 кубометров.

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