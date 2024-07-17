Появился текст новой морской стратегии Украины: РФ – источник долгосрочных системных угроз

В новой стратегии говорится, что делать с дальнейшей угрозой со стороны РФ, с Крымом после его деоккупации, с добычей газа и прочее

Фото: ВМС ВСУ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о новой Стратегии морской безопасности Украины. На сайте Офиса президента появился соответствующий указ с текстом стратегии.

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Целью стратегии определено обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины.

Среди основ стратегии указаны такие составляющие, как гарантирование отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, восстановление территориальной целостности, превращение Украины в мощное морское и речное государство, обеспечение в украинских морских пространствах режимов судоходства, курс на ЕС, НАТО и развитие дополнительных (региональных) международных форматов для гарантирования безопасности и стабильности в море.

Россия в стратегии определена как источник долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины и других государств Черноморского региона, Средиземноморья и глобальной безопасности.

Среди угроз морской безопасности указаны также террористическая деятельность, незаконная торговля вооружением и наркотиками, пиратство, контрабанда, торговля людьми и нелегальная миграция, незаконное рыболовство, причинение вреда морской и речной среде, киберугрозы.

Задачами стратегии определены:

→ наращивание способностей ВСУ в целом и ВМС в частности для сдерживания и отпора вооруженной агрессии;

→ привлечение инвестиций и современных технологий в кораблестроительную, судостроительную и судоремонтную отрасли;

→ создание условий для временного международного военного (военно-морской) присутствия в Крыму после его деоккупации;

→ максимальное ограничение военно-морского присутствия РФ в Азово-Черноморском бассейне;

→ создание международной платформы "Безопасное Черное море";

→ заключение с государствами Черноморского региона (кроме РФ) и другими заинтересованными государствами соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности, в том числе на море;

→ создание "противоположной коалиции";

→ проведение разграничения морских пространств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с РФ;

→ разработка новых, уточнение действующих и внедрение программ разведки, освоения и добычи ресурсов природного газа на шельфе, в том числе с привлечением иностранных инвесторов.

В стратегии отдельно идет речь о том, что на украинском шельфе Азовского и Черного морей содержатся перспективные газоносные горизонты, прогнозные ресурсы углеводородов оцениваются в 2,3 млрд тонн условного топлива (около 40% всех нефтегазовых ресурсов Украины). В то же время их залежи на украинском участке шельфа Черного моря разведаны только на 4-5%. В пределах морской экономической зоны Украины прогнозные ресурсы природного газа составляют 1,751 млрд куб. м, в то время как разведанные запасы – 48 млрд куб. м.

Также среди задач стратегии есть множество пунктов об усилении сотрудничества с другими государствами. Всего определено 55 задач.

За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.

1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.

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