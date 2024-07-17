З'явився текст нової морської стратегії України: РФ – джерело довгострокових системних загроз

У новій стратегії йдеться про те, що робити із подальшою загрозою з боку РФ, із Кримом після деокупації, з видобутком газу тощо

Фото: ВМС ЗСУ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України. На сайті Офісу президента з’явився відповідний указ із текстом стратегії.

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Метою стратегії визначено забезпечення готовності, комплексного й ефективного запобігання та реагування на загрози морській безпеці України.

Серед засад стратегії вказані такі складові, як гарантування відсічі широкомасштабній збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності, перетворення України на потужну морську і річкову державу, забезпечення в українських морських просторах режимів судноплавства, курс на ЄС, НАТО і розбудова додаткових (регіональних) міжнародних форматів для гарантування безпеки і стабільності на морі.

Росія у стратегії визначена як джерело довгострокових системних загроз національній безпеці України й інших держав Чорноморського регіону, Середземномор'я, а також глобальній безпеці.

Також серед загроз морській безпеці вказані терористична діяльність, незаконна торгівля озброєнням та наркотиками, піратство, контрабанда, торгівля людьми і нелегальна міграція, незаконне рибальство, заподіяння шкоди морському та річковому середовищу, кіберзагрози.

Завданнями стратегії визначено:

→ нарощування спроможностей ЗСУ загалом і ВМС зокрема для стримування і відсічі збройній агресії;

→ залучення інвестицій та сучасних технологій до кораблебудівної, суднобудівної та судноремонтної галузей;

→ створення умов для тимчасової міжнародної військової (військово-морської) присутності в Криму після його деокупації;

→ максимальне обмеження військово-морської присутності РФ в Азово-Чорноморському басейні;

→ створення міжнародної платформи "Безпечне Чорне море";

→ укладення з державами Чорноморського регіону (крім РФ) та іншими зацікавленими державами угод про надання Україні гарантій безпеки, зокрема на морі;

→ створення "протимінної коаліції";

→ проведення розмежування морських просторів у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з РФ;

→ розроблення нових, уточнення чинних та впровадження програм розвідки, освоєння та видобутку ресурсів природного газу на шельфі, зокрема із залученням іноземних інвесторів.

В стратегії окремо йдеться про те, що на українському шельфі Азовського та Чорного морів містяться перспективні газоносні горизонти, прогнозні ресурси вуглеводнів оцінюються в 2,3 млрд тонн умовного палива (близько 40% усіх нафтогазових ресурсів України). Водночас їх поклади на українській ділянці шельфу Чорного моря розвідані лише на 4-5%. У межах морської економічної зони України прогнозні ресурси природного газу становлять 1751 млрд куб. м, тоді як розвідані запаси – 48 млрд куб. м.

Також серед завдань стратегії є багато пунктів про посилення співпраці з іншими державами. Загалом визначено 55 завдань.

За час повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила 27 російських військових кораблів, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти.

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема для експорту зерна з України.

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