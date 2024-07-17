Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нову Стратегію морської безпеки

Документ враховує безпекові зміни та новації, які Україна забезпечила, зокрема, в Чорному морі, в розвитку сил держави, зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський сказав, що 17 липня він підписав відповідний указ. На сайті Офісу президента на момент публікації новини його не оприлюднено.

"Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу", – сказав президент.

6 липня, анонсуючи нову стратегію, Зеленський зазначив, що "Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".

За час повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила 27 російських військових кораблів, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти.

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема, для експорту зерна з України.

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