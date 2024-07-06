Зеленський: На РНБО приймуть нову Українську морську стратегію
Незабаром на Раді національної безпеки та оборони буде затверджена нова Українська морська стратегія, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів", – заявив він.
За словами президента, влада чітко розуміє: війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, і флот РФ у цій акваторії більше ніколи не буде домінувати.
Читайте також: Росіяни не можуть перекрити Керченську протоку, бо не хочуть відрізати море – ВМС
Україна закріплює свої інтереси, враховує свої нові технологічні можливості та нові відносини з партнерами, додав Зеленський.
"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів", – зазначив голова держави.
Президент подякував усім українцям, хто забезпечує цей процес: Військово-морським силам, оборонним та безпековим структурам, та державним й приватним компаніям оборонної промисловості.
- Командувач ВМС повідомив: Україна знищила або пошкодила 27 російських військових кораблів, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти.
- 15 квітня 2024 року речник СБУ розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км. 22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.
- Також для ураження російських суден застосовуються дрони ГУР. 27 червня воєнна розвідка повідомила, що її морський дрон Magura, яким також завдавалися удари по окупантах, здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км.
Читайте також: Знищення Кримського мосту вже не дасть "той ефект", вплинула операція СБУ та ВМС – речник