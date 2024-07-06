Зеленський: На РНБО приймуть нову Українську морську стратегію

Війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, і флот РФ у цій акваторії більше ніколи не буде домінувати, зазначив президент

Морський дрон Sea Baby (Фото: пресслужба СБУ)

Незабаром на Раді національної безпеки та оборони буде затверджена нова Українська морська стратегія, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів", – заявив він.

За словами президента, влада чітко розуміє: війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, і флот РФ у цій акваторії більше ніколи не буде домінувати.

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Україна закріплює свої інтереси, враховує свої нові технологічні можливості та нові відносини з партнерами, додав Зеленський.

"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів", – зазначив голова держави.

Президент подякував усім українцям, хто забезпечує цей процес: Військово-морським силам, оборонним та безпековим структурам, та державним й приватним компаніям оборонної промисловості.

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