Зеленский: На СНБО примут новую Украинскую морскую стратегию
В ближайшее время на Совете национальной безопасности и обороны будет утверждена новая Украинская морская стратегия, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
"Работаем над новой стратегией для нашего государства на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов", – заявил он.
По словам президента, власть четко понимает: война изменила расстановку сил по всему Черноморскому региону, и флот РФ в этой акватории больше никогда не будет доминировать.
Читайте также: Россияне не могут перекрыть Керченский пролив, потому что не хотят отрезать море – ВМС
Украина укрепляет свои интересы, учитывает свои новые технологические возможности и новые отношения с партнерами, добавил Зеленский.
"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров", – отметил глава государства.
Президент поблагодарил всех украинцев, кто обеспечивает этот процесс: Военно-морским силам, структурам обороны и безопасности, и государственным и частным компаниям оборонной промышленности.
- Командующий ВМС сообщил: Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, к тому же пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами возле Севастопольской бухты.
- 15 апреля 2024 года представитель СБУ рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км. 22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.
- Также для поражения российских судов применяются дроны ГУР. 27 июня военная разведка сообщила, что ее морской дрон Magura, которым также наносились удары по оккупантам, способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.
Читайте также: Уничтожение Крымского моста уже не даст "тот эффект", повлияла операция СБУ и ВМС – спикер