Зеленский: На СНБО примут новую Украинскую морскую стратегию

Война изменила расстановку сил по всему Черноморскому региону, и флот РФ в этой акватории больше никогда не будет доминировать, отметил президент

Морской дрон Sea Baby (Фото: пресс-служба СБУ)

В ближайшее время на Совете национальной безопасности и обороны будет утверждена новая Украинская морская стратегия, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Работаем над новой стратегией для нашего государства на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов", – заявил он.

По словам президента, власть четко понимает: война изменила расстановку сил по всему Черноморскому региону, и флот РФ в этой акватории больше никогда не будет доминировать.

Читайте также: Россияне не могут перекрыть Керченский пролив, потому что не хотят отрезать море – ВМС

Украина укрепляет свои интересы, учитывает свои новые технологические возможности и новые отношения с партнерами, добавил Зеленский.

"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил всех украинцев, кто обеспечивает этот процесс: Военно-морским силам, структурам обороны и безопасности, и государственным и частным компаниям оборонной промышленности.

Читайте также: Уничтожение Крымского моста уже не даст "тот эффект", повлияла операция СБУ и ВМС – спикер