Россияне не могут перекрыть Керченский пролив, потому что не хотят отрезать море – ВМС
Россияне не могут полностью перекрыть оккупированный Керченский пролив, чтобы не отрезать Азовское море от международного судоходства. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований.
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"Они не могут полностью перекрыть Керченский пролив. Не то чтобы это было физически невозможно. Они не готовы отрезать Азовское море от международного судоходства. Поэтому проходы будут оставаться", – заявил он.
Первоочередно россияне пытаются сузить проходы – чтобы было легче их контролировать, пояснил спикер. Оккупанты применяют баржи и боновые заграждения, чтобы попытаться защититься от дронов.
В то же время украинские морские дроны, в частности Sea Baby, относительно небольшие – и им неважно, через что именно прокладывать маршрут в море, отметил Плетенчук.
По его словам, главное для беспилотников – победить в противостоянии с российскими средствами противодействия, с вертолетами, которые "гоняются" за украинскими дронами.
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Военный заметил: последним среди пораженных целей был рейдовый буксир оккупантов, который ставил боновые заграждения в Крыму – и на видео военной разведки видно, как беспилотник проходит эти заграждения.
"Это из разряда лучше что-то сделать, чем не сделать ничего", – добавил спикер.
Также оккупанты перекрашивают корпуса кораблей, чтобы разбить их силуэт и попытаться обезопасить от дронов. Плетенчук отметил, что украинским беспилотникам с тепловизионным видением безразличен цвет корпуса суден.
Военный отметил, что какие-то способы российского противодействия дронам действенны, а какие нет – результат будет виден впоследствии.
- В мае Плетенчук сообщил, что ранее в Керченском проливе патрулировало 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь – ноль. Поэтому захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также включили воздушную компоненту.
- Спикер объяснил: из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе, российские оккупанты в частности стали активно усиливать воздушную компоненту разнообразными самолетами и вертолетами.
- В июне Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", потому что для военной логистики России он почти не используется – повлияло поражение от СБУ и ВМС.
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