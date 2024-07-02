Россияне не могут перекрыть Керченский пролив, потому что не хотят отрезать море – ВМС

Иллюстративное фото: EPA

Россияне не могут полностью перекрыть оккупированный Керченский пролив, чтобы не отрезать Азовское море от международного судоходства. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований.

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"Они не могут полностью перекрыть Керченский пролив. Не то чтобы это было физически невозможно. Они не готовы отрезать Азовское море от международного судоходства. Поэтому проходы будут оставаться", – заявил он.

Первоочередно россияне пытаются сузить проходы – чтобы было легче их контролировать, пояснил спикер. Оккупанты применяют баржи и боновые заграждения, чтобы попытаться защититься от дронов.

В то же время украинские морские дроны, в частности Sea Baby, относительно небольшие – и им неважно, через что именно прокладывать маршрут в море, отметил Плетенчук.

По его словам, главное для беспилотников – победить в противостоянии с российскими средствами противодействия, с вертолетами, которые "гоняются" за украинскими дронами.

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Военный заметил: последним среди пораженных целей был рейдовый буксир оккупантов, который ставил боновые заграждения в Крыму – и на видео военной разведки видно, как беспилотник проходит эти заграждения.

"Это из разряда лучше что-то сделать, чем не сделать ничего", – добавил спикер.

Также оккупанты перекрашивают корпуса кораблей, чтобы разбить их силуэт и попытаться обезопасить от дронов. Плетенчук отметил, что украинским беспилотникам с тепловизионным видением безразличен цвет корпуса суден.

Военный отметил, что какие-то способы российского противодействия дронам действенны, а какие нет – результат будет виден впоследствии.

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