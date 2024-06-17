В Одессе показали новейший украинский морской дрон – фото

Анонсируется, что беспилотник может доставлять грузы, а также производить разведку и патрулирование

Фото: Думская

В Одессе был презентован новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Событие произошло на мероприятии Black Sea Security Forum, передает местное издание Думская.

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СМИ пишет, что обшивка дрона – черный глянцевый пластик, беспилотник длиной 5 метров, а шириной – 1,2 м. Анонсированная скорость – около 75 километров в час (более 40 узлов), крейсерская скорость – 55 км/ч (30 узлов)

Беспилотник оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink, а стоимость одного экземпляра составляет около 60 000 евро, сообщает медиа.

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Заявляется, что дрон имеет специальный отсек в корпусе – в нем можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся Силы обороны.

СМИ пишет, что также дрон может использоваться для разведки и патрулирования побережья в морских и речных приграничных районах.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу беспилотника в Военно-морские силы ВСУ и опубликует ответ, как только его получит.

Фото: Думская

Фото: Думская

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