Уничтожение Крымского моста уже не даст "тот эффект", повлияла операция СБУ и ВМС – спикер

Дмитрий Плетенчук сообщил, что сооружение почти не используется для военной логистики оккупантов

Крымский мост (Фото: EPA)

Уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", потому что для военной логистики России почти не используется — повлияло поражение от Службы безопасности Украины и Военно-морских сил. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина.

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По его словам, уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", поскольку для военной логистики окупантов он почти не используется.

"Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальные идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов" , – объяснил он.

Также он подтвердил, что часть обеспечения войск РФ происходит по железной дороге, которая идет из российского Ростова по временно оккупированному югу Украины.

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В то же время, он отметил, что основным логистическим маршрутом РФ был именно паром, которым можно перевозить даже вагоны.

Плетенчук считает, что до конца этого оккупанты смогут закончить проект строительства рокадной железной дороги от Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя.

Однако он акцентировал, что с ней есть проблема – она находится в зоне поражения средств Сил обороны.

СПРАВКА. Рокада, рокадные пути (от французского rocade) — железнодорожные, шоссейные или грунтовые дороги (изредка — водные судоходные пути) в прифронтовой полосе, проходящие параллельно линии фронта. Рокада, рокадные пути (от французского rocade) — железнодорожные, шоссейные или грунтовые дороги (изредка — водные судоходные пути) в прифронтовой полосе, проходящие параллельно линии фронта.

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