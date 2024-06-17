Знищення Кримського мосту вже не дасть "той ефект", вплинула операція СБУ та ВМС – речник

Дмитро Плетенчук повідомив, що споруда майже не використовується для військової логістики окупантів

Кримський міст (Фото: EPA)

Знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", тому що для військової логістики Росії він майже не використовується — вплинуло ураження від Служби безпеки України та Військово-морських сил. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", оскільки для військової логістики окупантів він майже не використовується.

"Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", – пояснив він.

Також він підтвердив, що частина забезпечення військ РФ відбувається залізницею, яка йде з російського Ростову по тимчасово окупованому півдню України.

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Водночас він зазначив, що основним логістичним маршрутом РФ був саме пором, котрим можна перевозити навіть вагони.

Плетенчук вважає, що до кінця цього окупанти зможуть закінчити проєкт будівництва рокадної залізниці від Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя.

Проте він акцентував, що з нею є проблема – вона знаходиться у зоні ураження засобів Сил оборони.

ДОВІДКА. Рокада, рокадні шляхи (від французького rocade) — залізничні, шосейні або ґрунтові дороги (зрідка — водні судноплавні шляхи) в прифронтовій смузі, що проходять паралельно лінії фронту. Рокада, рокадні шляхи (від французького rocade) — залізничні, шосейні або ґрунтові дороги (зрідка — водні судноплавні шляхи) в прифронтовій смузі, що проходять паралельно лінії фронту.

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