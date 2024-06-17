В Одесі показали новітній український морський дрон – фото

Анонсується, що безпілотник може доставляти вантажі, а також виконувати розвідку та патрулювання

Фото: Думська

В Одесі було презентовано новітній український морський дрон Stalker 5.0. Подія сталася на заході Black Sea Security Forum, передає місцеве видання Думська.

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ЗМІ пише, що обшивка дрона – чорний глянцевий пластик, безпілотник завдовжки 5 метрів, а завширшки – 1,2 м. Анонсована швидкість – близько 75 кілометрів на годину (понад 40 вузлів), крейсерська швидкість – 55 км/год (30 вузлів)

Безпілотник оснащено системою відеозв'язку та управління на основі Starlink, а вартість одного екземпляра становить близько 60 000 євро, повідомляє медіа.

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Заявляється, що дрон має спеціальний відсік у корпусі – в ньому можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають Сили оборони.

ЗМІ пише, що також дрон може використовуватися для розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

LIGA.net звернулася за коментарем щодо безпілотника до Військово-морських сил ЗСУ й опублікує відповідь, як тільки її отримає.

Фото: Думська

Фото: Думська

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