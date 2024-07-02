Росіяни не можуть перекрити Керченську протоку, бо не хочуть відрізати море – ВМС
Росіяни не можуть повністю перекрити окуповану Керченську протоку, аби не відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань.
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"Вони не можуть повністю перекрити Керченську протоку. Не те щоб це було фізично неможливо. Вони не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Тому проходи будуть залишатися", – заявив він.
Першочергово росіяни намагаються звузити проходи – аби було легше їх контролювати, пояснив речник. Окупанти застосовують баржі та бонові загородження, щоб спробувати захиститися від дронів.
Водночас українські морські дрони, зокрема Sea Baby, є відносно невеликими – і їм неважливо, через що саме прокладати маршрут у морі, зазначив Плетенчук.
За його словами, головне для безпілотників – перемогти у протистоянні з російськими засобами протидії, з гелікоптерами, котрі "ганяються" за українськими дронами.
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Військовий зауважив: останнім серед уражених цілей був рейдовий буксир окупантів, котрий ставив бонові загородження у Криму – і на відео воєнної розвідки видно, як безпілотник проходить ці загородження.
"Це з розряду краще щось зробити, ніж не зробити нічого", – додав речник.
Також окупанти перефарбовують корпуси кораблів, щоб розбити їх силует і спробувати убезпечити від дронів. Плетенчук зазначив, що українським безпілотникам з тепловізійним баченням байдуже на колір корпусу суден.
Військовий зазначив, що якісь способи російської протидії дронам дієві, а якісь ні – результат буде видно згодом.
- У травні Плетенчук повідомив, що раніше у Керченській протоці патрулювало 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер – нуль. Тому загарбники застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.
- Речник пояснив: через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці, російські окупанти зокрема стали активно посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гелікоптерами.
- У червні Плетенчук заявив, що знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", тому що для військової логістики Росії він майже не використовується — вплинуло ураження від СБУ та ВМС.
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