Росіяни не можуть перекрити Керченську протоку, бо не хочуть відрізати море – ВМС

Українські морські дрони можуть оминати російські загородження на воді, підтвердив речник Військово-морських сил

Ілюстративне фото: EPA

Росіяни не можуть повністю перекрити окуповану Керченську протоку, аби не відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань.

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"Вони не можуть повністю перекрити Керченську протоку. Не те щоб це було фізично неможливо. Вони не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Тому проходи будуть залишатися", – заявив він.

Першочергово росіяни намагаються звузити проходи – аби було легше їх контролювати, пояснив речник. Окупанти застосовують баржі та бонові загородження, щоб спробувати захиститися від дронів.

Водночас українські морські дрони, зокрема Sea Baby, є відносно невеликими – і їм неважливо, через що саме прокладати маршрут у морі, зазначив Плетенчук.

За його словами, головне для безпілотників – перемогти у протистоянні з російськими засобами протидії, з гелікоптерами, котрі "ганяються" за українськими дронами.

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Військовий зауважив: останнім серед уражених цілей був рейдовий буксир окупантів, котрий ставив бонові загородження у Криму – і на відео воєнної розвідки видно, як безпілотник проходить ці загородження.

"Це з розряду краще щось зробити, ніж не зробити нічого", – додав речник.

Також окупанти перефарбовують корпуси кораблів, щоб розбити їх силует і спробувати убезпечити від дронів. Плетенчук зазначив, що українським безпілотникам з тепловізійним баченням байдуже на колір корпусу суден.

Військовий зазначив, що якісь способи російської протидії дронам дієві, а якісь ні – результат буде видно згодом.

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