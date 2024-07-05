ВМС: Украина уничтожила пять кораблей России минированием с дронов
Украина уничтожила или повредила 27 российских военных суден, при этом пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами возле Севастопольской бухты. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью Reuters.
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Он сообщил, что количество российских уничтоженных или поврежденных российских военных кораблей достигло 27.
Пять из них были уничтожены морскими минами, установленными украинскими морскими дронами возле Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму, отметил Неижпапа.
Речь идет о дистанционном минировании. В частности 24 июня Служба безопасности Украины сообщала изданию The Wall Street Journal, что ее морские дроны Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова.
Тогда отмечалось, что таким образом удалось поразить по крайней мере четыре судна оккупантов.
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- 15 апреля 2024 года представитель СБУ рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.
- 22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.
- Также для поражения российских судов применяются дроны ГУР. 27 июня военная разведка сообщила, что ее морской дрон Magura, которым также наносились удары по оккупантам, способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км.
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