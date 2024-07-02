ВСУ объяснили, почему не поражают российские корабли в Азовском море

Спикер Военно-морских сил отметил: военные корабли РФ не заходят в оккупированные порты, а Украина не бьет по гражданским судам

Поражение ВДК Саратов во временно оккупированном Бердянске в 2022 году (Скриншот с видео)

ВСУ не бьют по российским суднам в Азовском море потому, что военные корабли захватчиков не заходят в оккупированные порты, а Украина не будет поражать гражданские суда – даже разворовывающие ресурсы с оккупированных территорий. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований.

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Журналистка спросила, почему ВСУ не достают корабли россиян в Азовском море, хотя в 2022 году поражали их в порту временно оккупированного Бердянска.

"Кстати, Россия не заходит военными кораблями в порты Мариуполя и Бердянска, в котором в начале полномасштабного вторжения был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" и еще два повреждены. Они продолжают использовать эти порты для ограбления оккупированных территорий – зерно и металл", – заявил спикер.

Он объяснил: для ограбления ресурсов захватчики в основном используют суда, которые не заходят в иностранные порты (там их сразу арестуют), а с этих кораблей перегружают украденное на "белый флот".

Военный сообщил, что Украина следит за этой ситуацией, и уже были кейсы, когда анализ показывал происхождение зерна – и это "достаточно несложно" делать, поскольку корабли заметны с большого расстояния.

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Однако, акцентировал Плетенчук, Украина разумеется не будет наносить поражения по таким судам, какие бы они ни были якобы "гражданские".

Спикер отметил, что действия россиян с этими судами – нарушение международного права.

"Начать надо с того, что Керченский пролив вообще закрыт, и находится он в территориальных водах Украины. Это наша суверенная территория, еще в том году мы сделали предупреждение о том, что закрываем этот участок для судоходства", – пояснил он.

Однако, признал военный, этот запрет до сих пор нарушается: хотя иностранные суда и не заходят в оккупированные порты, а направляются в российские гавани Таганрога, но эти корабли все равно проходят закрытый Керченский пролив и периодически направляются в Босфор или из него.

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