ВСУ объяснили, почему не поражают российские корабли в Азовском море
ВСУ не бьют по российским суднам в Азовском море потому, что военные корабли захватчиков не заходят в оккупированные порты, а Украина не будет поражать гражданские суда – даже разворовывающие ресурсы с оккупированных территорий. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований.
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Журналистка спросила, почему ВСУ не достают корабли россиян в Азовском море, хотя в 2022 году поражали их в порту временно оккупированного Бердянска.
"Кстати, Россия не заходит военными кораблями в порты Мариуполя и Бердянска, в котором в начале полномасштабного вторжения был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" и еще два повреждены. Они продолжают использовать эти порты для ограбления оккупированных территорий – зерно и металл", – заявил спикер.
Он объяснил: для ограбления ресурсов захватчики в основном используют суда, которые не заходят в иностранные порты (там их сразу арестуют), а с этих кораблей перегружают украденное на "белый флот".
Военный сообщил, что Украина следит за этой ситуацией, и уже были кейсы, когда анализ показывал происхождение зерна – и это "достаточно несложно" делать, поскольку корабли заметны с большого расстояния.
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Однако, акцентировал Плетенчук, Украина разумеется не будет наносить поражения по таким судам, какие бы они ни были якобы "гражданские".
Спикер отметил, что действия россиян с этими судами – нарушение международного права.
"Начать надо с того, что Керченский пролив вообще закрыт, и находится он в территориальных водах Украины. Это наша суверенная территория, еще в том году мы сделали предупреждение о том, что закрываем этот участок для судоходства", – пояснил он.
Однако, признал военный, этот запрет до сих пор нарушается: хотя иностранные суда и не заходят в оккупированные порты, а направляются в российские гавани Таганрога, но эти корабли все равно проходят закрытый Керченский пролив и периодически направляются в Босфор или из него.
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- Утром 24 марта 2022 года украинские силы уничтожили в Бердянском порту российский корабль "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".
- На "Саратове" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.
- "Новочеркасск" был уничтожен крылатыми ракетами Воздушных сил ВСУ в декабре 2023-го, "Цезаря Куникова" уничтожили дроны ГУР в феврале 2024 года.
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