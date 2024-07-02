ЗСУ пояснили, чому не вражають російські кораблі в Азовському морі

Речник Військово-морських сил зазначив: військові кораблі РФ не заходять в окуповані порти, а Україна не б'є по цивільних суднах

Ураження ВДК ''Саратов'' у тимчасово окупованому Бердянську у 2022 році (Скриншот з відео)

ЗСУ не б'ють по російських суднах в Азовському морі тому, що військові кораблі загарбників не заходять в окуповані порти, а Україна не вражатиме цивільні судна – навіть ті, що розкрадають ресурси з окупованих територій. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Журналістка запитала, чому ЗСУ не дістають кораблі росіян в Азовському морі, хоча у 2022 році вражали їх у порту тимчасово окупованого Бердянська.

"До речі, Росія не заходить військовими кораблями в порти Маріуполя і Бердянська, в якому на початку повномасштабного вторгнення був знищений великий десантний корабель "Саратов" і ще два пошкоджено. Вони продовжують використовувати ці порти для пограбунку окупованих територій – збіжжя і метал", – заявив речник.

Він пояснив: для пограбунку ресурсів загарбники здебільшого використовують судна, які не заходять в іноземні порти (там їх одразу заарештують), а натомість з цих кораблів перевантажують вкрадене на "білий флот".

Військовий повідомив, що Україна слідкує за цією ситуацією, і вже були кейси, коли аналіз показував походження зерна – і це "досить нескладно" робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.

Читайте також: До Сирії прибуло судно з вкраденим в Україні зерном. Його вистежили через супутник

Проте, акцентував Плетенчук, Україна, звісно, не завдаватиме ураження по таких суднах, які б вони не були нібито "цивільні".

Речник зауважив, що дії росіян із цими суднами – порушення міжнародного права.

"Почати треба з того, що Керченська протока взагалі закрита, і знаходиться вона в територіальних водах України. Це наша суверенна територія, ще в тому році ми зробили попередження про те, що закриваємо цю ділянку для судноплавства", – пояснив він.

Проте, визнав військовий, ця заборона досі порушується: хоча іноземні судна і не заходять в окуповані порти, а прямують у російські гавані Таганрога, проте ці кораблі все одно проходять закриту Керченську протоку й періодично прямують до Босфору або з нього.

Читайте також: Росіяни не можуть перекрити Керченську протоку, бо не хочуть відрізати море – ВМС

Читайте також: "Підіймають все, що можуть". ВМС про літаки та гелікоптери, якими РФ захищає Кримський міст