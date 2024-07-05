ВМС: Україна знищила п'ять кораблів Росії мінуванням з дронів

Дрон Sea Baby (Ілюстративне фото: пресслужба СБУ)

Україна знищила або пошкодила 27 російських військових суден, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Reuters.

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Він повідомив, що кількість знищених або пошкоджених російських військових кораблів сягнула 27.

П'ять із них були знищені морськими мінами, встановленими українськими морськими дронами біля Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму, зазначив Неїжпапа.

Йдеться про дистанційне мінування. Зокрема 24 червня Служба безпеки України повідомляла виданню The Wall Street Journal, що її морські дрони Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову.

Тоді зазначалося, що у такий спосіб вдалося уразити принаймні чотири судна окупантів.

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