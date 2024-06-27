"Працює в радіусі 800 км, але залежить від умов": ГУР розповіло, чи буде Magura в Азовському морі

Представник розвідки наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати цей дрон

Magura V5 (Фото: Вікіпедія)

Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від ситуації та умов, у яких доведеться працювати, адже робота таких морських безпілотників має цілий комплекс заходів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Євген Єрін в ефірі телемарафону.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Єрін стверджує – морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км, проте – це залежатиме від ситуації та умов, у яких доведеться працювати.

"Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, а цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання", – зауважив він.

Водночас представник розвідки наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати дрон.

ДОВІДКА. MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.



Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.



Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000. MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук та порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

30 травня представник ГУР Юсов заявив, що два російські катери "Тунець" не підлягають відновленню після ударів Magura V5.

Дивіться також: ГУР показало, як дрони MAGURA V5 уразили два російські катери "Тунець" вночі – відео