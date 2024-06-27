"Працює в радіусі 800 км, але залежить від умов": ГУР розповіло, чи буде Magura в Азовському морі
Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від ситуації та умов, у яких доведеться працювати, адже робота таких морських безпілотників має цілий комплекс заходів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Євген Єрін в ефірі телемарафону.
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Єрін стверджує – морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км, проте – це залежатиме від ситуації та умов, у яких доведеться працювати.
"Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, а цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання", – зауважив він.
Водночас представник розвідки наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати дрон.
Має довжину 5,5 метрів та загальну вагу менш як 1000 кг. Його вантажність значна – 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.
Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерційну та візуальну навігацію, і здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітовим шифруванням для криптографічного захисту. Крім того, MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько $273 000.
- У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.
- Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.
- 30 травня представник ГУР Юсов заявив, що два російські катери "Тунець" не підлягають відновленню після ударів Magura V5.
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