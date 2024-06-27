"Работает в зоне 800 км, зависит от условий": ГУР о том, будет ли Magura в Азовском море
Использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать, ведь работа таких морских беспилотников имеет целый комплекс мероприятий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин в эфире телемарафона.
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Ерин утверждает – морской дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км, однако – это будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.
"Любое применение Magura это не только само боевое применение, а целый комплекс мероприятий, необходимых для успешного выполнения задачи", – отметил он.
В то же время представитель разведки отметил, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать дрон.
Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная – 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная – 78 км/ч.
Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерционную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000.
- В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.
- В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.
- 30 мая представитель ГУР Юсов заявил, что два российских катера "Тунец" не подлежат восстановлению после ударов Magura V5.
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