"Работает в зоне 800 км, зависит от условий": ГУР о том, будет ли Magura в Азовском море

Представитель разведки подчеркнул, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать этот дрон

Magura V5 (Фото: Википедия)

Использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать, ведь работа таких морских беспилотников имеет целый комплекс мероприятий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин в эфире телемарафона.

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Ерин утверждает – морской дрон Magura способен работать на любой водной поверхности в радиусе 800 км, однако – это будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.

"Любое применение Magura это не только само боевое применение, а целый комплекс мероприятий, необходимых для успешного выполнения задачи", – отметил он.

В то же время представитель разведки отметил, что от выполнения каждой составляющей зависит то, где и как сможет сработать дрон.

СПРАВКА. MAGURA V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.



Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная – 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная – 78 км/ч.



Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерционную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000. MAGURA V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который отличается универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач. Эти задачи включают наблюдение, разведку, патрулирование, поиск и спасение, противоминные мероприятия, охрану на море и выполнение боевых задач.Имеет длину 5,5 метров и общий вес менее 1000 кг. Его грузоподъемность значительная – 320 кг, и он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная – 78 км/ч.Он использует различные методы навигации: автоматическую GNSS, инерционную и визуальную навигацию, и способен передавать до трех видеопотоков HD. Дрон оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Кроме того, MAGURA V5 оснащен системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью. Общая стоимость комплекса составляет около $273 000.

В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

30 мая представитель ГУР Юсов заявил, что два российских катера "Тунец" не подлежат восстановлению после ударов Magura V5.

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