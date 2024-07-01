Туреччина, Румунія та Болгарія почали операцію з розмінування Чорного моря

Це перша велика спільна акція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg

Море (Ілюстративне фото: Depositphotos)

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема, для експорту зерна з України. Про це повідомило видання Bloomberg.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У матеріалі йдеться, що ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна операція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО, однак їхні судноплавні сили управляються за межами Альянсу, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією, пише видання.

Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний коридор. Це успішно стимулювало експорт і допомогло українській економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим, зазначили журналісти.

Водночас, за інформацією Міністерства інфраструктури, Україна від серпня 2023 року експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту "Південний".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

17 листопада Reuters писало, що балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна.

У грудні Туреччина, Болгарія та Румунія домовилися про розмінування в Чорному морі. 11 січня 2024 року був підписаний відповідний договір.

Читайте також: "Знадобляться сотні років": військові показали розмінування території України – фото