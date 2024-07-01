Туреччина, Румунія та Болгарія почали операцію з розмінування Чорного моря
1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема, для експорту зерна з України. Про це повідомило видання Bloomberg.
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У матеріалі йдеться, що ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна операція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря.
Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО, однак їхні судноплавні сили управляються за межами Альянсу, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією, пише видання.
Минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний коридор. Це успішно стимулювало експорт і допомогло українській економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим, зазначили журналісти.
Водночас, за інформацією Міністерства інфраструктури, Україна від серпня 2023 року експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту "Південний".
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси.
- 20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.
- 17 листопада Reuters писало, що балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна.
- У грудні Туреччина, Болгарія та Румунія домовилися про розмінування в Чорному морі. 11 січня 2024 року був підписаний відповідний договір.
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