Турция, Румыния и Болгария начали операцию по разминированию Черного моря
1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg.
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В материале говорится, что инициатива под руководством Стамбула – первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание дрейфующих мин в определенные районы Черного моря.
Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы управляются за пределами Альянса, отчасти во избежание эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.
В прошлом году Киев запустил свой черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре. Это успешно стимулировало экспорт и помогло украинской экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут остается рискованным, отметили журналисты.
Вместе с этим, по информации Министерства инфраструктуры, Украина с августа 2023 года экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный".
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины как бесконтрольные дрейфующие боеприпасы.
- 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.
- 17 ноября Reuters писало, что балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина.
- В декабре Турция, Болгария и Румыния договорились о разминировании в Черном море. 11 января 2024 года был подписан соответствующий договор.
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