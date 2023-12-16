Турция, Болгария и Румыния договорились о разминировании в Черном море

Морская мина (Иллюстративное фото: АрмияInform)

Болгария, Румыния и Турция планируют подписать трехстороннее соглашение о совместном разминировании Черного моря 11 января 2024 года. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюллер, передает Укринформ.

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"В рамках Трехсторонней инициативы, начатой под руководством нашей страны по противодействию минным угрозам в Черном море, мы провели третий раунд встречи Черноморской целевой группы противоминных мер с участием делегаций из Турции, Болгарии и Румынии 22-23 ноября на базе нашего министерства. Также мы планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 с участием министров обороны трех стран", – сказал чиновник.

Он отметил, что восстановление мира и стабильности в Черном море важно для всего мира и особенно для прибрежных стран.

Гюллер отметил, что Турция "тщательно, ответственно и беспристрастно" выполняет Конвенцию о проливах Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море, а государство полно решимости ее выполнять.

Болгария. Румыния и Турция являются государствами-членами НАТО.

СПРАВКА. Статья 19 Конвенции Монтре говорит, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства. Но военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы Босфор и Дарданеллы за определенными исключениями.



В частности, военные корабли, отделенные от своих баз, могут возвратиться на них. Такое судно не должно участвовать в войне после того, как сказало, что проходит Босфор для возвращения на базу.



27 февраля 2022 года, через три дня после полномасштабного вторжения РФ, глава Турецкого МИД Статья 19 Конвенции Монтре говорит, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства. Но военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы Босфор и Дарданеллы за определенными исключениями.В частности, военные корабли, отделенные от своих баз, могут возвратиться на них. Такое судно не должно участвовать в войне после того, как сказало, что проходит Босфор для возвращения на базу.27 февраля 2022 года, через три дня после полномасштабного вторжения РФ, глава Турецкого МИД объявил , что вторжение России в Украину является войной и его страна начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. За несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

17 ноября балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters.

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