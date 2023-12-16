Туреччина, Болгарія та Румунія домовилися про розмінування в Чорному морі

Морська міна (Ілюстративне фото: АрміяInform)

Болгарія, Румунія та Туреччина планують підписати тристоронню угоду про спільне розмінування Чорного моря 11 січня 2024 року. Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає Укрінформ.

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"У межах Тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом нашої країни для протидії мінним загрозам в Чорному морі, ми провели третій раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участю делегацій з Туреччини, Болгарії та Румунія 22-23 листопада на базі нашого міністерства. Також ми плануємо провести церемонію підписання у Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн", – сказав посадовець.

Він зазначив, що відновлення миру та стабільності в Чорному морі є важливим для всього світу та особливо для прибережних країн.

Гюлер зауважив, що Туреччина "ретельно, відповідально та неупереджено" виконує Конвенцію про протоки Монтре, котра забезпечує баланс у Чорному морі, а держава сповнена рішучості її виконувати.

Болгарія. Румунія та Туреччина є державами-членами НАТО.

ДОВІДКА. Стаття 19 Конвенції Монтре говорить, що під час війни, коли Туреччина не є стороною, що воює, військові кораблі користуються правом повної свободи проходу і судноплавства. Але військові судна держав, що воюють, не мають права проходити через протоки Босфор і Дарданелли за певними винятками. Зокрема, військові кораблі, відділені від своїх баз, можуть повернутися на них. Таке судно не повинне брати участь у війні після того, як сказало, що проходить Босфор для повернення на базу.



27 лютого 2022 року, через три дні після повномасштабного вторгнення РФ, глава Турецького МЗС оголосив, що вторгнення Росії до України є війною і його країна починає діяти відповідно до Конвенції Монтре.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, і саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів морську міну, що дрейфувала, виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

17 листопада балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна, повідомляє Reuters.

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