"Понадобятся сотни лет": военные показали разминирование территории Украины – фото

После деоккупации Харьковской области, школы, гражданские дома, кладбища, поля и посадки, где проходила линия фронта, до сих пор остаются опасными

Фото: 93 бригада

На полное разминирование территории Украины могут понадобиться сотни лет, утверждает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

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"Украина – самая заминированная страна мира. По оценкам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, заминированность может составлять 176 000 квадратных километров территории. И на полное разминирование понадобятся сотни лет", – отмечают в бригаде.

Фото: 93 бригада

Военные отметили, что после деоккупации Харьковской области, школы, гражданские дома, кладбища, поля и посадки, где проходила линия фронта, до сих пор остаются опасными.

"Где-то по кладбищу проходят минные заграждения, которые российские оккупанты оставили при отступлении. Где-то мины лежат перед позициями, которые были накопаны прямо во дворе частного дома", – отметили в бригаде.

Фото: 93 бригада

Фото: 93 бригада

Местные общины иногда обращаются к военным, которые защищали эти села, с просьбой уничтожить мины и снаряды, рассказали военные.

"Также снаряды и мины, которые не сдетонировали, саперы изымают на путях проезда военной техники. Они являются потенциально взрывоопасными и также подлежат утилизации", – пояснили в бригаде.

Фото: 93 бригада

Фото: 93 бригада

30 мая 2024 года в Украине заработала программа компенсаций аграриям за разминирование земель.

13 июня локализованная в Украине тяжелая машина разминирования прошла испытание. Ее запустят в серийное производство.

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