"Знадобляться сотні років": військові показали розмінування території України – фото

Після деокупації Харківської області, школи, цивільні будинки, кладовища, поля і посадки, де проходила лінія фронту, досі лишаються небезпечними

Фото: 93 бригада

На повне розмінування території України може знадобитись сотні років, стверджує 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

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"Україна – найзамінованіша країна світу. За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів, замінованість може складати 176 000 квадратних кілометрів території. І на повне розмінування знадобляться сотні років", – зазначають у бригаді.

Фото: 93 бригада

Військові зазначили, що після деокупації Харківської області, школи, цивільні будинки, кладовища, поля і посадки, де проходила лінія фронту, досі лишаються небезпечними.

"Десь по цвинтарю проходять мінні загородження, які російські окупанти залишили при відступі. Десь міни лежать перед позиціями, які були накопані прямо у дворі приватного будинку", – зазначили у бригаді.

Фото: 93 бригада

Фото: 93 бригада

Місцеві громади іноді звертаються до військових, які захищали ці села, із проханням знищити міни та снаряди, розповіли військові.

"Також снаряди й міни, що не здетонували, сапери вилучають на шляхах проїзду військової техніки. Вони є потенційно вибухонебезпечними і також підлягають утилізації", – пояснили у бригаді.

Фото: 93 бригада

Фото: 93 бригада

30 травня 2024 року в Україні запрацювала програма компенсацій аграріям за розмінування земель.

13 червня локалізована в Україні важка машина розмінування пройшла випробування. Її запустять у серійне виробництво.

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