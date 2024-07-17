Зеленский ввел в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности

Документ учитывает изменения и новации безопасности, которые Украина обеспечила, в частности, в Черном море, в развитии сил государстваа

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о новой Стратегии морской безопасности Украины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский сказал, что 17 июля подписал соответствующий указ. На сайте Офиса президента на момент публикации новости он не обнародован.

"Этот документ учитывает изменения и новации безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я собираюсь обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто так же как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира", – сказал президент.

6 июля, анонсируя новую стратегию, Зеленский говорил, что "Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров".

За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.

1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.

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