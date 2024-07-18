Дрони СБУ атакували російську базу на озері Донузлав: наслідки та відео від джерела
Морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони.
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У цій операції СБУ співпрацювала із Військово-морськими силами, наголосив співрозмовник.
Так, минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму.
"Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", – сказав співрозмовник.
За його даними, внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:
→ штаб з пунктом управління;
→ склад боєприпасів і техніки;
→ електропідстанція;
→ технічні споруди;
→ вогневі позиції ворога.
- У ніч проти 9 липня безпілотники СБУ та ГУР атакували військовий аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області.
- У ніч проти 13 липня дрони СБУ атакували російську нафтобазу, на території якої зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12 500 кубометрів.
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