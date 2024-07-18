Морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони.

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У цій операції СБУ співпрацювала із Військово-морськими силами, наголосив співрозмовник.

Так, минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму.

"Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", – сказав співрозмовник.

За його даними, внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:

→ ⁠штаб з пунктом управління;

→ ⁠склад боєприпасів і техніки;

→ електропідстанція;

→ технічні споруди;

→ ⁠вогневі позиції ворога.

У ніч проти 9 липня безпілотники СБУ та ГУР атакували військовий аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області.

У ніч проти 13 липня дрони СБУ атакували російську нафтобазу, на території якої зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12 500 кубометрів.

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