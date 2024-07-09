СБУ та ГУР вночі атакували аеродром, нафтобазу та підстанцію у трьох областях РФ – джерело

Йдеться про аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

В ніч проти 9 липня безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки атакували військовий аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Під час атаки дронів на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські пропагандисти писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів, проте згодом цю інформацію видалили.

"Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір у разі ураження важливих військових об'єктів", – зазначають у СБУ.

Вранці Telegram-канали ворога писали про атаку на 500 кВ електропідстанцію у Ростовській області. Це підтвердив і місцевий губернатор Василь Голубєв.

Росіяни також публікували фото та відео з міста Калач-на-Дону Волгоградської області. Там безпілотники атакували нафтосховище, на місці влучання вирувала масштабна пожежа.

Зранку 7 липня 2024 року у Воронезькій області після атаки дронів детонував склад боєприпасів.

Це була спецоперація СБУ, а на 9000 кв. м ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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