У Краснодарському краї нафтобаза палала добу, це була спецоперація СБУ – джерело

Співрозмовник LIGA.net повідомив про успішну атаку українських дронів на нафтобази "Лукойл-Югнєфтєпродукт" і "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт"

Спецоперація СБУ у Краснодарському краї (Фото - соцмережі)

Служба безпеки України здійснила успішну атаку на "Лукойл-Югнєфтєпродукт" в Краснодарському краї РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки і оборони.

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Він зазначив, що в суботу, 6 липня, росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю.

За цією атакою стоять дрони СБУ, масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів, наголосив співрозмовник.

Також, за його словами, дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

Оперативний штаб Краснодарського краю 6 липня вночі близько 03:00 повідомив, що безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї – резервуари з паливом спалахнули у Павлівській та Ленінградській станицях. Близько 11:00 7 липня у штабі повідомили про ліквідацію пожежі.

Зранку 7 липня у Воронезькій області після атаки дронів детонував склад боєприпасів.

Це була спецоперація СБУ, а на 9000 кв. м ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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