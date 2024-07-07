"Страшно". У Мелітополі гриміли вибухи, окупанти скаржаться на HIMARS – відео, фото

Мелітополь, 7 липня (Фото - соцмережі)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 7 липня прогриміли вибухи, у місті спостерігається задимлення. Про це повідомили у місцевих пабліках в соцмережах та опублікували відео.

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В оперативних службах окупантів заявили, що було нібито збито п'ять ракет, випущених HIMARS, і уламки чотирьох із них впали на півночі міста, через що "спалахнула суха трава".

За даними низки Telegram-каналів, "прильот" нібито був по аеродрому. Підтверджень цим даним немає.

Зранку 7 липня у Воронезькій області після атаки дронів детонував склад боєприпасів.

Це була спецоперація СБУ, а на 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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