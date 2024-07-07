"Страшно". В Мелитополе гремели взрывы, оккупанты жалуются на HIMARS – видео, фото

Оккупанты традиционно заявляют о "сбитых" ракетах. Говорят, обстрел был якобы из РСЗО HIMARS

Мелитополь, 7 июля (Фото - соцсети)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 7 июля прогремели взрывы, в городе наблюдается задымление. Об этом сообщили в местных пабликах в соцсетях и опубликовали видео.

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В оперативных службах оккупантов заявили, что были якобы сбиты пять ракет, выпущенных HIMARS, и обломки четырех из них упали на севере города, из-за чего "загорелась сухая трава".

По данным ряда Telegram-каналов, "прилет" якобы был по аэродрому. Подтверждений этим данным нет.

Утром 7 июля в Воронежской области после атаки дронов детонировал склад боеприпасов.

Это была спецоперация СБУ, а на 9000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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