В Краснодарском крае нефтебаза полыхала сутки, это была спецоперация СБУ – источник

Собеседник LIGA.net сообщил об успешной атаке украинских дронов на нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт" и "Роснефть-Кубаньнефтепродукт"

Спецоперация СБУ в Краснодарском крае (Фото - соцсети)

Служба безопасности Украины совершила успешную атаку на "Лукойл-Югнефтепродукт" в Краснодарском крае РФ. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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Он отметил, что в субботу, 6 июля, россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, возникший в результате ночной атаки дронов на нефтебазу у станицы Павловска Краснодарского края.

За этой атакой стоят дроны СБУ, масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов, отметил собеседник.

Также, по его словам, дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждено не менее трех резервуаров с топливом.

Оперативный штаб Краснодарского края 6 июля ночью около 03:00 сообщил, что беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае – резервуары с топливом загорелись в Павловской и Ленинградской станицах. Около 11:00 7 июля в штабе сообщили о ликвидации пожара.

Утром 7 июля в Воронежской области после атаки дронов детонировал склад боеприпасов.

Это была спецоперация СБУ, а на 9000 кв. м враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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