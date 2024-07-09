СБУ и ГУР ночью атаковали аэродром, нефтебазу и подстанцию в трех областях РФ – источник
В ночь на 9 июля беспилотники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки атаковали военный аэродром в Астраханской области, электроподстанцию в Ростовской и нефтебазу в Волгоградской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
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Во время атаки дронов на военный аэродром Ахтюбинск, российские пропагандисты писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов, однако впоследствии эту информацию удалили.
"Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов", – отмечают в СБУ.
Утром Telegram-каналы врага писали об атаке на 500 кВ электроподстанцию в Ростовской области. Это подтвердил и местный губернатор Василий Голубев.
Россияне также публиковали фото и видео из Калач-на-Дону Волгоградской области. Там беспилотники атаковали нефтехранилище, на месте попадания бушевал масштабный пожар.
- Утром 7 июля 2024 года в Воронежской области после атаки дронов детонировал склад боеприпасов.
- Это была спецоперация СБУ, а на 9000 кв. м враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.
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