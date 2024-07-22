Вночі з боку НПЗ у Туапсе лунали вибухи. Пропаганда ворога публікує відео

Туапсинський НПЗ вже було пошкоджено дронами СБУ на початку 2024 року

Туапсе (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ресурси російської воєнної пропаганди заявили, що в ніч проти 22 липня з боку нафтопереробного заводу у місті Туапсе Краснодарського краю РФ пролунали вибухи.

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Місцеві жителі заявили пропагандистам, що чули з боку НПЗ близько п'ятьох вибухів, які пролунали орієнтовно о 03:30.

Туапсинська влада стверджує, що з 03:17 до 04:20 в районі міста система протиповітряної оборони нібито вразила вісім безпілотників. Водночас з опублікованого росіянами відео видно, що принаймні один з дронів влучив у ціль.

ДОВІДКА Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших в Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур. Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших в Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

Нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії. Він був ціллю для українських дронів на початку 2024 року.

За інформацією LIGA.net, удар по Туапсе у ніч проти 25 січня 2024 року був спецоперацією СБУ. Після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа, пошкоджено установку первинного оброблення нафтопродуктів, де відбувається розділення нафти на основні фракції (бензинову, гасову, солярову). Завод зміг відновити роботу лише через три місяці – наприкінці квітня.

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