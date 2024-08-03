Дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів окупантів під Ростовом – джерело

Склад ПММ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, склад належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів. Він розташований поблизу міста Кам’янськ-Шахтинський у Ростовській області РФ.

Співрозмовник зазначив, що даний склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів військовим частинам та підрозділам росіян, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Він додав, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan.

Станом на ранок 3 серпня пожежа на комбінаті триває, що підтверджується великою кількістю відео та фото в соціальних мережах. Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв раніше повідомив про масовану атаку безпілотників на регіон і пожежі на складах у двох районах. Місцевими пабліками ширяться відео, на яких, як стверджують автори, горять резервуари з пальним в Кам'янському районі, які належать комбінату "Атлас".

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.

У ніч проти 13 липня у Ростовській області РФ внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза.

20 липня у Росії заявили про те, що вночі Ростовську область атакували 26 безпілотників, які нібито збила ППО.

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