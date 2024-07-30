Військові підтвердили нічний удар по нафтобазі у Курській області – відео

За даними Генштабу ЗСУ, було успішно уражено нафтобазу "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

У ніч проти 30 липня Сили оборони успішно уразили нафтобазу в Курській області країни-агресора. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Наслідки щодо ураження нафтобази уточнюються.

Зранку російська воєнна пропаганда скаржилася на ракетну атаку, проте заявила, що над областю нібито вдалося збити кілька повітряних цілей.

У Росії скаржилися на вибухи у Рязанській області у ніч проти 27 липня. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО у районі НПЗ та біля військового аеродрому "Дягілєво".

Того самого дня стало відомо, що внаслідок удару розвідки були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3.

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