Росія скаржиться на вибухи у Курську. Стверджує: збили кілька ракет – відео
У Росії скаржаться на нічні вибухи у Курську. Місцева влада заявила, що над регіоном нібито вдалося збити кілька ракет. Про це заявляв тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов.
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За його словами, у ніч проти 30 липня в небі над Курськом російська протиповітряна оборона нібито збила чотири ракети. Він стверджував, що їх нібито запустили Збройні Сили України.
Зранку Смирнов писав про те, що внаслідок атаки на нафтобазі у Курському районі зайнялася пожежа, яку ліквідували надзвичайники.
Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів.
LIGA.net звернулася до українських спецслужб із проханням прокоментувати ці заяви.
- У Росії скаржилися на вибухи у Рязанській області у ніч проти 27 липня. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО у районі НПЗ та біля військового аеродрому Дягілево.
- Того самого дня стало відомо, що внаслідок удару розвідки були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3.
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